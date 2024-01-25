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01:46, 25 января 2024Мир

В США обвинили Зеленского в желании продать Украину

Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский пытается продать Украину
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор обвинил президента Украины Владимира Зеленского в желании продать свою страну. Об этом он написал в социальной сети X.

По его мнению, политика интересуют деньги, а не собственный народ. Он назвал Зеленского «абсолютным мошенником, который вообще не представляет интересы украинского народа».

«Если бы правду печатали или говорили публично, у людей было бы гораздо более четкое представление о Зеленском», — подчеркнул Макгрегор.

Ранее Макгрегор рассказал, что бойцы ВСУ находятся в панике из-за успешных действий российских военных. Он назвал текущую ситуацию на Украине пугающей и подчеркнул, что медики страны перегружены из-за числа поступающих раненых.

В конце ноября Макрегор сообщал, что ВСУ несут огромные потери. Он заявил, что украинская сторона к тому моменту потеряла более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными.

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      Марина Совина
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