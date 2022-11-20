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01:56, 20 ноября 2022Мир

Американский полковник рассказал о потерях ВСУ

Полковник США в отставке Макгрегор заявил о потерях ВСУ более ста тысяч убитыми

Фото: ЦОС ФСБ России / РИА Новости

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери. При этом власти США выступают против урегулирования конфликта путем дипломатии, подчеркнул он в интервью Grayzone.

Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и другие представители американских властей ошибочно поверили в победу Украины в конфликте с Россией.

«Они [ВСУ] не побеждают. <...> Они потеряли более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными. Огромное количество оборудования было потеряно, уничтожено, украдено. Они сейчас на последнем издыхании. Им нечего предложить. Они ждут, когда по ним нанесут сокрушительный удар, который раздавит их. <...> Это безумие», — рассказал он.

Полковник добавил, что Россию не получится «запугать и заставить подчиниться». В отличие от руководства США это понимает генерал армии страны Марк Милли, который призывает стороны к диалогу и миру.

Ранее Милли допустил возможность диалога России и Украины зимой. «Когда существует возможность переговоров, когда возможно достижение мира, воспользуйтесь ею», — призвал он.

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Марина Совина
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