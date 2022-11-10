В Пентагоне допустили возможность переговоров России и Украины зимой

CNN: генерал ВС США Милли заявил о возможности переговоров России и Украины зимой

После стабилизации ситуации на фронте на Украине зимой может появиться возможность для проведения переговоров между Россией и Украиной, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в эфире телеканала CNN.

Милли предположил, что возможность проведения переговоров может появиться зимой. «Когда существует возможность переговоров, когда возможно достижение мира, воспользуйтесь ею», — отметил генерал.

Милли подчеркнул, что США продолжат поставки вооружений на Украину, если переговоры не состоятся или провалятся. «Военная победа в истинном значении этого слова, возможно, не может быть достигнута военным путем, и поэтому необходимо обратиться к другим средствам», — добавил он.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров.

5 ноября администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призвала украинского лидера Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией.