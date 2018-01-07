В Киеве радикалы облили краской здание Россотрудничества

В Киеве вандалы облили красной краской вход в здание Россотрудничества. Видео с нападением выложила в YouTube радикальная группировка «Черный комитет», взявшая на себя ответственность за случившееся.

«В Рождественскую ночь активисты "Черного Комитета" совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Центральный вход в учреждение был облит красной краской, символизирующей кровь украинцев на руках Москвы Также была сделана надпись: "Смерть России!"», — указано в аннотации к видео.

В сентябре 2017 года советница президента Украины Ирина Фриз заявила, что будет добиваться внесения на рассмотрение парламента законопроект, который запретит в стране деятельность Российского центра науки и культуры. Она отметила, что деятельность центра, отправляющего украинских детей в поездки по России, должна быть прекращена.

«Черный комитет», как указано в Википедии, — организация, стоявшая у истоков запрещенного в России «Правого сектора».

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