Климкин счел ненужной бумажкой итоговое заявление саммита Украина — ЕС

Киев не видит необходимости в итоговом заявлении саммита Украина — ЕС, которое так и не было согласовано. Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин, передает «Корреспондент.net».

«Все очень просто: зачем нам еще одна бумажка, которая повторяет то, что уже сказано в соглашении об ассоциации?» — отметил он.

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По словам Климкина, стороны должны идти к согласованию документов, фиксирующих новые важные договоренности. «Я вообще не являюсь фанатичным сторонником просто каких-то заявлений, которые будут забыты через 15 минут», — пояснил чиновник.

Об отказе участников саммита от итогового заявления стало известно 13 июля. Украинская сторона настаивала на том, чтобы в совместном заявлении прозвучала фраза из преамбулы соглашения об ассоциации о том, что ЕС «признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор». Однако представители Евросоюза были против включения в документ этих слов. Как позднее заявили в Киеве, стороны «не достигли консенсуса».

Саммит Украины и ЕС прошел 13 июля. Такие мероприятия проводятся ежегодно с 2002 года. Предыдущий форум состоялся в ноябре 2016-го в Брюсселе.