В Киеве объяснили отказ участников саммита Украина — ЕС от итогового заявления

Итоговая декларация саммита Украина — ЕС, который состоялся в Киеве, не была принята из-за отсутствия консенсуса. Об этом в эфире «5 канала» сказал заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, видео доступно на YouTube.

«Меня немного не устраивает то, что все обращают внимание, был или не был финальный документ, то есть декларация. Правда, делались попытки наработать совместный документ — это нормальная ситуация, но не достигли консенсуса. Проект этого политического документа, к сожалению, не шел дальше того, что заложено в тексте соглашения об ассоциации», — заявил Елисеев.

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Он добавил, что сторонам не удалось «зафиксировать дальновидные цели», поэтому решено было «сконцентрироваться на конкретных результатах и шагах».

Об отказе участников саммита от итогового заявления стало известно 13 июля. Украинская сторона настаивала на том, чтобы в совместном заявлении прозвучала фраза из преамбулы соглашения об ассоциации о том, что ЕС «признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор». Однако представители Евросоюза были против включения в документ этих слов.

Саммит Украины и ЕС прошел 13 июля. Такие мероприятия проводятся ежегодно с 2002 года. Предыдущий саммит состоялся в ноябре 2016 года в Брюсселе.