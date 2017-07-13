СМИ сообщили об отказе участников саммита Украина — ЕС от итогового заявления

Участники саммита Украина — ЕС в Киеве завершат мероприятие без одобрения итогового заявления. Об этом стало известно по результатам встречи президента Украины Петра Порошенко, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и главы Евросовета Дональда Туска, передает в четверг, 13 июля, RT.

Украинская сторона настаивала на том, чтобы в совместном заявлении прозвучала фраза из преамбулы Соглашения об ассоциации о том, что ЕС «признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор», отмечает издание «Европейская правда». Однако представители Евросоюза были против включения в документ этих слов.

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Ранее в тот же день Порошенко заявил о намерении провести следующие саммиты Украина — ЕС в Крыму и Донбассе. По его мнению, ни одна страна в мире не проводит такие всеобъемлющие реформы «в условиях продолжительной внешней агрессии», как Украина.

11 июля Совет ЕС принял решение о заключении с Украиной соглашения об ассоциации от имени Евросоюза.

Киев постоянно обвиняет Россию в причастности к конфликту на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

Саммиты Украины и ЕС проводятся ежегодно с 2002 года. Предыдущее подобное мероприятие состоялось в ноябре 2016 года в Брюсселе.