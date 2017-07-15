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Вхождение по мукам

Почему саммит Украина — ЕС оказался скомканным

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Петр Порошенко и Жан-Клод Юнкер
Петр Порошенко и Жан-Клод Юнкер
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

12-13 июля в Киеве состоялся 19-й саммит Украина — ЕС. Мероприятие прошло не слишком гладко, если не сказать провально для Киева: стороны даже не смогли согласовать итоговое заявление. Что на самом деле принес саммит Украине, разбиралась «Лента.ру».

Достоинство миллионов

Анонсируя проведение нынешнего саммита, в Киеве акцентировали внимание на нескольких ключевых темах переговоров: реформы на Украине, обсуждение ситуации в Донбассе и Крыму, энергетическая безопасность (украинские власти пытаются заручиться политической поддержкой Евросоюза для торпедирования проекта «Северный поток-2»). Но главной темой, безусловно, стало завершение ратификации многострадального соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Чтобы отметить этот знаковый этап, в Киев пожаловали главные лица ЕС: глава Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и ответственные за торговлю еврокомиссары Йоханнес Хан и Сесилия Мальмстрем.

Совет Европейского союза окончательно ратифицировал украинскую «ассоциацию» буквально накануне саммита, 11 июля. Напомним, что процесс растянулся без малого на три года, а одним из главных препятствий стал референдум в Нидерландах — жители королевства весной прошлого года высказались категорически против евроассоциации для Украины, поставив чиновников в Брюсселе и свое правительство в крайне щекотливое положение. Собственно, передача оригинала документа прошла довольно скомкано: на брифинге по результатам пленарного заседания саммита. И поскольку Туск, передавая бумагу, особой восторженности не проявлял, компенсировать это пришлось президенту Порошенко. Глава Украины очень старался: «Украина долго ждала вкус европейской свободы (...). Это было очень важно (...). Соглашение — это документ, за который вышли на "революцию достоинства" миллионы украинцев», — провозгласил Порошенко, добавив, что ни одна нация ранее не платила такую высокую цену за сближение с ЕС.

В связи с новым статусом документа ничего такого уж прорывного по сути не произошло. Еще в 2014 году ЕС принял решение, согласно которому большая часть документа — например, торговые договоренности — вступила в силу немедленно. Не секрет, что в этом смысле «ассоциация» куда выгоднее для ЕС, чем для Украины. Сейчас лишь соблюдены все формальности для полного внедрения документа, которое должно начаться с 1 сентября. Как Киев будет выполнять свои многочисленные и не слишком приятные обязательства по этому договору — вопрос отдельный. Во всяком случае, украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что его правительство работает над созданием некоего «инновационного инструмента мониторинга имплементации соглашения об ассоциации, так называемого пульса соглашения» и — отдельно подчеркнуто — рассчитывает в этом на должную поддержку ЕС.

Однако прямого ответа Гройсман не получил. Порошенко же, в свою очередь, пообещал украинцам «качественно новый» этап реформ в стране после 1 сентября — как будто населению мало уже внедренных «инноваций». По его словам, это будет «этап глубинных и всеобъемлющих реформ, который потребует максимальных усилий и объединения всех ветвей украинской власти, бизнеса, гражданского общества».

Украинцы! Опасайтесь украинцев!

Надо отметить, что заявленный как двухдневное мероприятие саммит на самом деле продолжался едва ли несколько часов. Во всех выступлениях гостей из Брюсселя главным образом звучало слово «коррупция», ведь, несмотря на многочисленные новосозданные институции, ее на Украине явно меньше не стало. «Ситуация неудовлетворительна», — прямо высказал главную претензию к украинской власти председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Несмотря на явно бюрократический характер кратковременных пленарных заседаний саммита, на мероприятии прозвучало и несколько неожиданных заявлений. Начало «сенсациям» на правах хозяина положил президент Порошенко, поделившийся сокровенной мечтой: организовать следующие саммиты Украина — ЕС в... Донецке и Ялте. «Я бы все возможное для этого сделал», — делился он с присутствующими своими фантазиями. А глава Евросовета Дональд Туск внезапно заявил, что для Украины препятствием на пути к успеху могут стать сами украинцы. «Украинцев не смогут одолеть внешние враги, потому что они достаточно сильные, однако препятствием могут стать сами украинцы (...). Именно поэтому вам нужно держаться вашего единства и стараться избегать внутренних конфликтов», — посоветовал еврочиновник.

Другой высокий гость, Жан-Клод Юнкер, тоже почудил. Выйдя на пресс-конференцию к журналистам, он заявил, что проголодался, поэтому просит не задавать ему слишком много вопросов. Возможно, акулы пера попросту не поняли этого высказывания, поэтому через некоторое время Юнкеру свою просьбу пришлось повторить.

Главной же сенсацией (для Киева — в негативном смысле) стало то, что стороны не смогли согласовать итоговую декларацию по итогам саммита. Такое случилось второй раз в истории. Согласно источникам европейских СМИ, проблема состояла в том, что Киев решил зафиксировать в декларации пункт о европейской перспективе. Ключевые страны ЕС — Нидерланды, Германия, Франция — выступили категорически против, и их можно понять. Буквально в конце прошлого года под давлением Нидерландов на Совете ЕС было принято специальное дополнение к соглашению об ассоциации с Украиной, в котором прямым текстом говорится, что этот документ не предоставляет Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз и не создает обязательств присвоения такого статуса в будущем. Собственно, только благодаря этой поправке «ассоциация» и была окончательно ратифицирована, иначе Киеву пришлось бы ждать еще неизвестно сколько. Власти Украины, видимо, решили таким хитрым маневром аннулировать эту поправку, но план не сработал: в ЕС предпочли вообще обойтись без декларации. В администрации президента Украины позже косвенно подтвердили, что дело именно в этом.

«Делались попытки наработать совместный документ, но это нормальная ситуация, когда не достигли консенсуса. В данном случае проект этого политического документа, к сожалению, не шел дальше тех амбиций, которые заложены в тексте соглашения об ассоциации», — заявил в своем комментарии прессе заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев. Впрочем, большинство экспертов восприняли слова о «нормальной ситуации» весьма скептически. По общему мнению, для Киева это весьма плохой знак, тем более что саммит не принес никаких практических итогов. Взять ту же энергетику: выслушав все наезды на «Северный поток-2», ЕС «с пониманием отнесся к высказанной аргументации», да тем дело и ограничилось.

Далее — тупик?

Действительно, Украина и ЕС сейчас подошли к тупику в своих отношениях, за которым уже очень скоро может начаться серьезное охлаждение отношений. Дело тут в том, что у Брюсселя в видимой перспективе просто нет лакомого кусочка, который он мог бы предложить Киеву. Безвизовый режим уже работает, украинский рынок в нужной степени открыт, соглашение об ассоциации вот-вот заработает в полной мере, а перспектива членства — уж нет, извините. Это политика, но и по части экономики внятных перспектив для Украины тоже не видно. Совершенно понятно, что сейчас все сведется к торгам за пересмотр выделенных ЕС Киеву квот, причем дискуссии по тем или иным группам товаров будут идти годами ради повышения на несколько процентов.

По идее, сейчас мяч полностью на украинской стороне, и в ближайшие годы без всяких дополнительных посулов власть в Киеве должна максимальными темпами внедрять в жизнь ту самую «ассоциацию». Будет ли — вопрос риторический. Что-то делаться, конечно, будет, ведь если Киев пойдет на откровенный саботаж «реформ», тот самый вожделенный безвиз могут и отнять, а эта ситуация — хуже не придумаешь. Но говорить о серьезном внедрении европейских стандартов на Украине, что бы ни обещал Порошенко и компания, тоже не приходится. Слишком уж много устоявшихся схем для этого придется ломать, и процесс этот отнюдь не быстрый, учитывая, какого уровня заинтересованные лица сейчас сидят на «потоках», которые придется перенаправить и «европеизировать».

Николай Подгорный (Киев)

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