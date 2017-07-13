Порошенко попросил ЕС отменить роуминг для украинцев

Президент Украины Петр Порошенко обратился к лидерам государств Евросоюза с предложением отменить для граждан его страны роуминг. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

«Президент высказался за предоставление украинцам роуминга бесплатно», — написал он.

Какой ответ получил Порошенко, не уточняется.

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Агентство УНН сообщает, что глава государства также призвал лидеров ЕС активнее инвестировать в Украину. «Мы хотим, чтобы преимущества евроинтеграции почувствовал каждый гражданин Украины. Чтобы украинский бизнес продолжил завоевание и выход на рынки ЕС. Чтобы в Украину пришли большие инвестиции и новейшие технологии. Чтобы обеспечить рывок в развитии межчеловеческих контактов за счет, в том числе, например, и отмены тарифов на роуминг международной телефонной связи», — сказал он.

В странах Евросоюза роуминг был отменен с 15 июня.

В Киеве 12 и 13 июля проходит саммит Украина — ЕС. Во второй день форума Порошенко провел переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Евросовета Дональдом Туском. В то же время ранее сообщалось, что встреча завершится без одобрения итогового заявления. Якобы ЕС не согласен с предложением Киева добавить в документ фразу о том, что ЕС «признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор».