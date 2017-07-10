В Думу внесен законопроект об отмене роуминга с Белоруссией

В Госдуму внесен законопроект об отмене роуминга с Белоруссией. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Авторы предлагают отменить дополнительную плату за звонки между абонентами России и Белоруссии с 1 января 2018 года.

Кроме того, законопроект предполагает, что российские и белорусские абоненты смогут пользоваться интернетом по внутренним тарифам операторов.

Для того чтобы поправки об отмене роуминга с Белоруссией заработали, предлагается внести правки в закон «О связи».

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Идею отмены роуминга между Россией и Белоруссией в июне поддержали российский министр связи Николай Никифоров и белорусский президент Александр Лукашенко.

В конце июня в Госдуму был внесен проект закона об отмене внутрироссийского роуминга. Авторами документа стали депутаты «Справедливой России». По словам лидера эсеров Сергея Миронова, инициатива сделает сотовую связь в России более доступной.

В настоящее время в России действуют три вида роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельный на Крымском полуострове. Внутрисетевой роуминг предполагает работу «домашнего» оператора абонента в другом субъекте РФ. Национальный включается тогда, когда оператор в регионе не работает.

