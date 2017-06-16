Роуминга больше нет

В четверг, 15 июня, в Евросоюзе отменили роуминг. Теперь европейцы смогут разговаривать по домашним тарифам даже во время поездок в соседние страны. «Лента.ру» разобралась, как изменения коснутся российских туристов в Европе и насколько для них подорожает мобильная связь.

Что случилось?

С 15 июня в силу вступило решение об отмене платы за роуминг на территории всех стран ЕС. Соответствующий документ был принят еще в начале апреля, однако операторам дали время для того, чтобы подготовиться к нововведениям. На самом деле к работе над проектом по отмене роуминга приступили еще 10 лет назад — все это время страны и сотовые операторы не могли договориться.

В Исландии, Лихтенштейне и Норвегии, которые не являются членами Евросоюза, однако входят в Шенгенскую зону, функция бесплатного роуминга будет введена позже.

Кстати, Евразийская экономическая комиссия также работает над отменой роуминга для звонков между Россией, Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном. В 2015 году был составлен план постепенного снижения максимальных цен на звонки за границей. Для 2016 года максимум был установлен на 0,68 евро, для 2017-го — 0,3 евро за минуту.

Что изменится для европейцев?

Теперь европейцы смогут забыть о роуминге при путешествиях по ЕС — везде будут действовать домашние тарифы. Некоторое время назад похожие тарифы предложили россиянам отечественные операторы для путешествий по России.

От общения без роуминга выиграют в первую очередь граждане тех стран, где сотовая связь дешевая. Например, в Испании и Италии. В Швеции и Дании тарифы в несколько раз выше, поэтому шведы с датчанами особых изменений не заметят.

Не стоит надеяться и на то, что, например, гражданин Франции сможет купить сим-карту в Испании, а потом пользоваться телефоном у себя в Париже по испанским тарифам. Согласно новым правилам, большую часть времени сим-карта должна работать у себя в стране, иначе номер просто заблокируют.

С сим-картами для путешественников теперь могут возникнуть проблемы Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Чем это грозит россиянам?

Если раньше многие россияне приобретали в Европе сим-карты, ориентированные на путешественников, то теперь с этим могут возникнуть проблемы. Например, испанская Orange предоставляла тариф Go Europe, по условиям которого за 10 евро полагалось 2 гигабайта интернета, а звонки на местные номера обходились в 8 евроцентов. Теперь пользоваться этой сим-картой в поездках по Европе не получится. Как только выяснится, что в Испании сим-карта проводит меньше времени, чем в других странах ЕС, ее заблокируют. То же касается и не менее популярных тарифов Smart Passport французского Vodafone и Smart World немецкого Ortel.

Роуминг в Европе у российских операторов подорожает?

Пока российские операторы воздерживаются от комментариев по этому поводу («Лента.ру» не смогла оперативно получить комментарий у представителей сотовых сетей), однако еще в октябре эксперты заявляли, что повышения тарифов не избежать.

Дело в том, что европейские операторы для компенсации снижения доходов повышают так называемый surcharge — дополнительный сбор для сотовых компаний, работающих вне ЕС, за завершение вызова в их сетях. Так уже поступили операторы Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Латвии, Литвы и других стран ЕС.

Тарифы изменились еще в начале 2016 года, тогда же российские операторы скорректировали стоимость роуминга в Европе, так что еще одного повышения цен пока ждать не стоит.

Однако и сегодня цены на роуминг за границей в разы выше, чем при покупке местной сим-карты в Европе. Например, безлимитный доступ в интернет в Европе у МТС стоит от 450 рублей в сутки. При этом в Испании за 10 евро все еще можно купить сим-карту с 2 гигабайтами интернета и без ежедневной абонентской платы.

Как теперь быть?

На данный момент ни Orange, ни Vodafone, ни Ortel не заявляли об отмене своих тарифов для путешественников, так что можно попробовать воспользоваться их сим-картами, однако как долго они проработают — непонятно.

Другой вариант — пользоваться телефоном в Европе лишь для приема входящих звонков. Здесь тарифы намного более щадящие. Например, у TELE2 за бесплатные входящие при поездках по миру придется отдать всего 5 рублей в сутки. Для интернета — бесплатные точки Wi-Fi, которых в крупных городах много.

Кроме того, при подключенном Wi-Fi звонить можно через популярные мессенджеры (Telegram, WhatsApp, imo) — сегодня качество голосовых звонков в них практически не уступает звонкам через мобильную сеть, а требования к скорости интернета у них достаточно невысокие.

Третий вариант — туристические сим-карты. Например, у российского проекта DrimSim гигабайт интернета в Германии, Франции или Финляндии обойдется в 10 евро. При этом тарификация — помегабайтная. Примерно также обстоят дела и со звонками на местные телефоны — в Европе они будут стоить от 5 до 70 евроцентов за минуту.