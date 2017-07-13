Порошенко понадобилась дорожная карта для реализации мечтаний Украины о ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости разработки дорожной карты сближения Киева и ЕС. Об этом глава государства сказал в Киеве в четверг, 13 июля, передает «Интерфакс-Украина».

«Уже сегодня важно начать разработку дорожной карты для воплощения наших мечтаний», — высказал Порошенко мнение на совместной пресс-конференции с президентом ЕС Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Украинский президент также отметил, что Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС и интегрироваться в Шенгенскую зону.

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Ранее в тот же день стало известно, что саммит Украина — ЕС в Киеве может завершиться без одобрения итогового заявления. Представители Евросоюза были против включения в документ слов о «признании европейских стремлений Украины и приветствия ее европейского выбора».

Двумя днями ранее Совет ЕС принял решение о заключении с Украиной соглашения об ассоциации от имени Евросоюза.

Саммиты Украины и ЕС проводятся ежегодно с 2002 года.