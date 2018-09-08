В Киеве заявили о пробитом Украиной дне

Украина пробила дно по всем скандалам и позорам. Такое мнение высказал бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина», передает РИА Новости.

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"Наша страна давно пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам, позорам, после которых в любой стране было бы не только моральное осуждение, повлекшее отставку, но и уголовное преследование", — сказал он, комментируя заявление спикера Верховной рады Андрея Парубия о Гитлере как о «самом большом демократе».

По мнению Червоненко, подобные высказывания появляются как следствие героизации украинской дивизии СС «Галичина» и нацизма в целом.

5 сентября Парубий заявил, что «самым большим сторонником прямой демократии был Адольф Алоизович в тридцатых годах». Он добавил, что на научном уровне изучал методы прямой демократии и пришел к выводу, что эта политическая система является одним из способов манипуляции. Позднее он открестился от своих слов, сказав, что его неправильно поняли, а сам он осуждает фюрера.

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