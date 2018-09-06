Спикер Рады нашел оправдание своим словам о Гитлере

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, который ранее назвал Адольфа Гитлера «самым большим демократом», заявил, что не поддерживал, а осуждал фюрера. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мне странно, что люди, которые претендуют на образованных, говорят такой абсурд. В эфире я отметил, что способ референдума как прямой демократии использовался нацистами для манипуляций», — объяснил свои слова Парубий.
Двумя днями ранее, 4 сентября, в эфире телеканала ICTV Парубий заявил, что «самым большим сторонником прямой демократии был Адольф Алоизович в тридцатых годах». Он добавил, что сам изучал прямую демократию на научном уровне, и призвал не забывать вклад Гитлера в ее развитие.
После этого заявления партия «Оппозиционный блок» потребовала отставки Парубия, а народный депутат Вадим Рабинович пообещал подать в суд на спикера Рады.