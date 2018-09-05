Спикер Рады назвал Гитлера самым большим демократом

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал себя противником прямой демократии. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

Рассуждая о необходимости рассмотреть на Украине Избирательный кодекс, политик заявил, что «самым большим сторонником прямой демократии был Адольф Алоизович в тридцатых годах». Парубий добавил, что на научном уровне изучал методы прямой демократии и пришел к выводу, что эта политическая система является одним из способов манипуляции.

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4 сентября президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который устанавливает националистские приветствия «Слава Украине!» и «Героям слава!» в качестве основных в армии. Эти фразы» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки были приняты в качестве организационного пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России) в период Второй мировой войны.

20 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик. Единственными странами, выступившими против предложенного Россией документа, стали Украина и США.

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