Украинцам предложили плюшевого Гитлера

Житель украинского Львова выставил на продажу мягкую игрушку в виде фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Соответствующее объявление появилось на сайте OLX.

«Мягкая игрушка в виде великого вождя Германии Адольфа Гитлера», — гласит объявление, которое было размещено в рубриках «Детский мир Львов» и «Игрушки Львов».

Выставивший игрушку на продажу человек, зарегистрированный на сайте под ником Владимир Православный, потребовал за плюшевого Гитлера 40 гривен (менее 95 рублей). Также автор объявления указал, что состояние игрушки — б/у.

Днем 25 июля объявление было удалено с сайта, однако его копия осталась в кэше Google.

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