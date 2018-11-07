Украинский премьер водил несговорчивых министров на беседы в подвал

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убеждал несговорчивых министров голосовать за стратегические решения в подвале Кабинета министров. Об этом на условиях анонимности сообщил член правительства изданию «Украинская правда».

«Это вопросы, которые согласовывают у Порошенко на своих "стратегичках" (заседаниях «стратегической девятки» — прим. «Ленты.ру»), где сидят президент, премьер, [министр внутренних дел Арсен] Аваков, [бывший премьер-министр Арсений] Яценюк и другие», — рассказал министр.

Он объяснил, что членов кабинета просто информируют о существовании таких решений фактически перед заседанием правительства, а они обязаны за него проголосовать. Тех же, кто отказывается утверждать принятые без их ведома решения, приглашают на беседу в подвал Кабинета министров.

«Это реально такой бункер в подвальном помещении в Доме правительства. Его используют, чтобы переговорить конфиденциально. А могут пригласить министра и сказать, что вот, друг, мы, а вот — наше решение. Оно может тебе не нравиться, но ты его примешь», — сообщил неназванный член правительства Гройсмана.

Как ранее писала «Украинская правда», так называемая «стратегическая девятка» заседает в администрации президента и принимает все ключевые решения на Украине. В нее входят президент Петр Порошенко, бывший и нынешний премьер-министры Арсений Яценюк и Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков, спикер Рады Андрей Парубий, секретарь Совбеза Александр Турчинов, генпрокурор Юрий Луценко, глава администрации президента Игорь Райнин и «серый кардинал» партии «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко.

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