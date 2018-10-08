Раскрыты подробности вербовки «российского шпиона» из окружения премьера Украины

Российские спецслужбы завербовали бывшего помощника премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова в Санкт-Петербурге. Об этом на заседании Голосеевского районного суда Киева, где слушалось дело о государственной измене Ежова, заявил прокурор Игорь Крынин, передает УНИАН.

Прокурор сообщил, что, по данным следствия, Ежов летал в Санкт-Петербург в 2015 году, где его и завербовали. Кроме того, в 2015 и 2017 годах Ежов приезжал в Минск. В поездках его сопровождала супруга.

Крынин сказал, что полеты свидетельствуют о том, что Ежов был завербован российскими спецслужбами именно в Петербурге.

Адвокат Ежова Валентин Рыбин отметил, что эти полеты не могут быть доказательством того, что его подзащитного завербовали. Он также сказал, что в материалах дела есть информация о полетах в Санкт-Петербург и Минск с территории Украины. По его словам, ничто не мешало Ежову осуществлять такие полеты из третьих стран.

Служба безопасности Украины задержала Ежова в декабре 2017 года. Его подозревают в работе на российские спецслужбы. 22 декабря Шевченковский районный суд Киева арестовал Ежова по подозрению в государственной измене (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины), ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

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