Порошенко потребовал регистрировать российских «агентов влияния»

Президент Украины Петр Порошенко в ходе ежегодного послания Верховной Раде рассказал о деятельности российских «агентов влияния». Его слова приводит интернет-издание «Страна.ua».

Глава государства предупредил об угрозе «российского реванша» на Украине. «Некоторые телеканалы, издания, интернет-сайты, стали неприкрытым рупором российской пропаганды», — сказал он и потребовал регистрировать так называемых российских «агентов влияния».

Порошенко также заявил об опасности вхождения во власть после выборов неназванных «пророссийских» сил. Президент Украины призвал дать им отпор «силой закона и силой убеждения».

Ранее, 17 сентября, лидер одной из двух правящих партий «Народный фронт» Максим Бурбак анонсировал подготовку законопроекта об иностранных агентах на Украине и также предупредил о «российской агентуре» и ее «политических пешках», в частности, опасной он считает деятельность Россотрудничества.

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