На Украине оценили ущерб от «Северного потока-2»

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев оценил возможные потери от строительства газопровода «Северный поток-2». Реализацию проекта он назвал тяжелым ударом для экономики своей страны, передает в субботу, 15 сентября, агентство УНН.

«Если говорить об объемах, то это три миллиарда долларов в год. Сейчас это те доходы, которые мы получаем за транзит газа через Украину. Если "Северный поток-2", например, сейчас запустится, то через два года проект может быть завершен, и как только он будет завершен, все расчеты показывают, что транзита газа через Украину не будет», — сказал он.

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Коболев пояснил, что три миллиарда долларов — это три процента ВВП страны.

Глава «Нафтогаза» также отметил, что когда «Северный поток-2» начнет работать, часть транзитного газа перейдет на «Турецкий поток», а остальное — на новый газопровод.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Он даст России возможность повысить поставки газа в Европу, сократив транзит через Украину.

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