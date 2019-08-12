Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, заявил первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Приходько, российское государство уступает лишь Катару. Ожидается, что в этом году Россия сохранит показатель по поставкам трубопроводного газа в Европу примерно на уровне рекордного 2018 года, добавил он. «В прошлом году поставки российского трубопроводного газа на европейский рынок составили рекордные 201,9 миллиарда кубометров», — уточнил Приходько.

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В ежегодном докладе Международной ассоциации импортеров сжиженного газа, опубликованном в апреле, сообщалось о том, что самыми крупными поставщиками СПГ в Европу в 2018 году стали Катар, Алжир и Нигерия, которые в 2018 году поставили 16,42 миллиона, 9,29 миллиона и 9,07 миллиона тонн соответственно. Всего Европа за год импортировала 48,9 миллиона тонн сжиженного газа, что выше показателя 2017-го более чем на 6 процентов.

Россия в 2018 году нарастила поставки сжиженного природного газа в Европу. Это произошло благодаря запуску проекта «Ямал СПГ» компании «Новатэк». В результате Россия приблизилась к США по объемам поставок в ЕС. Совладелец и глава компании Леонид Михельсон в феврале заявил, что российский сжиженный газ может оказаться для Европы дешевле американского, так как компания способна снизить его себестоимость.

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