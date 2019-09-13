Россия упрочила газовое господство в Европе

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Территория завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ»

Литва впервые закупит российский сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Ямал СПГ», хотя официально стремится снизить свою энергетическую зависимость от России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Партию, о которой идет речь, перегрузили во французском Монтуаре на судно Stena Clean Sky, и 12 сентября оно направилось в Клайпеду. По данным издания, продавцом выступила Total, а покупателем — литовская государственная компания Lietuvos energijos tiekimas. В 2019 году закупки СПГ Литвой увеличились — рост составил 70 процентов в период с января по август. Закупки растут из-за низкой цены на топливо, в условиях которой Литва, как и другие страны, пытается заполнить хранилища дешевым газом.

По данным издания, значимую роль в росте закупок играл российский сжиженный природный газ, который шел небольшими танкерами со среднетоннажного проекта НОВАТЭКа в Высоцке. Однако нынешняя сделка стала первой с крупнотоннажными грузами российского СПГ. Между тем закупка трубопроводного российского газа Литвой в первом полугодии 2019 года снизилась на четыре процента.

По словам исполнительного директора Центра энергетики «Сколково» Вячеслава Мищенко, сделки с перегрузкой СПГ со многими перепродажами, с одной стороны, свидетельствует об увеличении гибкости на рынке сжиженного газа, а с другой, нынешняя ситуация показывает растущую роль российского СПГ в снабжении Европы газом.

«Ямал СПГ» — проект по сжижению природного газа на Ямале. Контрольный пакет акций принадлежит НОВАТЭК (50,1 процента), у Total и CNPC по 20 процентов, у Фонда Шелкового пути — 9,9 процента.

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