Российское правительство приготовилось к затяжным санкциям

Минэкономразвития ожидает, что антироссийские санкции сохранятся как минимум до 2024 года. Такие условия заложены в макропрогноз развития российской экономики. Об этом сообщил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.

«Если что-то будет меняться, конечно, всегда будем смотреть, но пока причин для какого-то серьезного изменения прогноза мы не видим», — отметил он.

Также министр рассказал, что его ведомство по-прежнему рассчитывает на выплату госкомпаниями дивидендов в размере 50 процентов от чистой прибыли. Исключения могут быть сделаны только при наличии у компаний масштабных инвестпрограмм.

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5 сентября Минэкономразвития опубликовало доклад «Состояние экономики. Август 2018». В нем содержится скорректированный прогноз по курсу рубля. В 2018 году его средний уровень будет держаться в районе 61,7 рубля за доллар (против 60,8 в предыдущем прогнозе), в 2019-м — на уровне 63,9 рубля (против 63,2).

Также Минэкономразвития более, чем в два раза увеличило свой прогноз по оттоку капитала из России. До конца года он должен составить 41 миллиард долларов против прогнозировавшихся ранее 18 миллиардов.

Также стало известно, что Совет безопасности России собирает предложения от различных ведомств по противодействию санкциям. Среди них есть идеи о внесении в международные договоры норм о запрете применения американского права, а также о запрете для иностранных партнеров ссылаться на санкции в качестве форс-мажора. Свои предложения высказало и Минэкономразвития, правда, конкретные меры не называются.

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