В США признали бессилие перед позицией России по Украине

Действия США не смогли заставить Россию изменить позицию в отношении Украины. Об этом рассказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, выступая на форуме Центра анализа европейской политики, передает РИА Новости.

«Что мы не смогли сделать, так это заставить Россию изменить свою позицию», — заявил он. По его мнению, Россия верит, что получает выгоду от присутствия на территории Украины, несмотря на попытки Вашингтона доказать, что это не так.

Волкер сообщил, что Москва пока не готова к выходу из конфликта. «Мы пытались показать, что это не является таковым. Россия проиграла в достижении своих основных стратегических целей, и лучшим решением для их достижения было бы выйти [из конфликта], но они пока не готовы к этому», — утверждает спецпредставитель Госдепартамента США по Украине.

Ранее 24 сентября стало известно, что США обладают доказательствами присутствия российских вооруженных сил на территории Донецкой и Луганской областей Украины. По словам Волкера, у Вашингтона есть информация о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансировании и численности военнослужащих регулярной российской армии.

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