США рассказали о доказательствах присутствия российских военных в Донбассе

США обладают доказательствами присутствия российских вооруженных сил на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«У нас есть очень хорошая информация о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансировании, численности военнослужащих регулярной российской армии, численности специализированных подразделений, а большую часть сил составляют контрактники», — сказал он.

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По его словам, у США есть богатый опыт в части добычи подобной информации. «Я буду очень откровенен: США поступали таким же образом в других местах, где мы использовали подрядчиков в качестве дополнения к военным операциям США, и в данном случае сложилась такая же ситуация. Осуществляется непосредственное российское командование и управление через цепочку командования, включающую регулярные войска, регулярных офицеров, но большую часть сил составляют контрактники, которым платит Россия», — добавил Волкер.

Он также отметил, что на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик воюют представители разных стран. «Некоторые из них являются гражданами Украины, также нанятыми на контрактной основе. Многие из них ими не являются. Некоторые из них — граждане России, некоторые — сербы, некоторые — из Беларуси», — сказал Волкер.

«Но в конечном счете это незаконные вооруженные формирования на территории Украины. Так что если речь идет о реализации минских соглашений, в соответствии с условиями минских соглашений, эти незаконные вооруженные формирования должны прекратить существование», — подчеркнул представитель Госдепа.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Кремле отрицают наличие на востоке Украины регулярных подразделений российских вооруженных сил.

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