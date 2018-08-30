Руины уничтоженного обстрелами донецкого аэропорта сняли на видео

News-Front / YouTube

Агентство News-Front опубликовало на своем YouTube-канале панорамную съемку Международного аэропорта Донецка имени Сергея Прокофьева с высоты птичьего полета.

«Донецкий аэропорт после пяти лет войны», — гласит подпись к ролику. Боевые действия на его территории начались в мае 2014 года.

Бои за донецкий аэропорт, который рассматривался как стратегически важный транспортный узел, стали одними из самых кровопролитных в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Первый этап боевых действий развернулся в конце мая 2014 года, когда наступление сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) захлебнулось и воздушная гавань осталась под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вторая стадия боев началась в сентябре, уже после подписания минских соглашений. Окончательно авиагавань перешла под контроль ДНР в конце января 2015 года. Официальный Киев назвал солдат ВСУ, оборонявших аэропорт, «киборгами». Число погибших в ходе боев за этот объект исчисляется сотнями человек.

Донецкий аэропорт основан в 1933 году. К чемпионату Европы по футболу, матчи которого Донецк принимал в 2012 году, воздушная гавань была реконструирована. По данным на 2013 год, годовой пассажиропоток аэропорта превышал один миллион человек.

26 мая 2014 года из донецкого аэропорта был отправлен последний гражданский самолет. В тот же день решением Государственной авиационной службы Украины работа аэропорта была приостановлена.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!