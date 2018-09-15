В США рассказали о «горячей стадии» войны в Донбассе

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в Донбассе идет горячая стадия конфликта. Его слова в субботу, 15 сентября, приводит РИА Новости.

«На востоке Украины сейчас горячая стадия войны, она имеет ужасное влияние на местное население (…). Этот конфликт не заморожен, не завершен. Он продолжается каждую ночь, каждый день», — сообщил Волкер в ходе конференции «Ялтинская европейская стратегия», которая проходит в Киеве.

По словам спецпредставителя Госдепа, вследствие конфликта страдает мирное население. Кроме того, из-за боевых действий в Донбассе наблюдаются «большие гуманитарные проблемы», добавил он.

В августе Волкер заявил, что Россия специально затягивает конфликт в Донбассе. По его мнению, Москва блокирует работу мониторинговых миссий, а также игнорирует все усилия международного сообщества по установлению мира в Донбассе.

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