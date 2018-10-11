США распекли Россию за страдания жителей Донбасса

Русскоязычные жители Украины страдают исключительно в Донбассе. С таким заявлением в четверг, 11 октября, выступил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, передает ТАСС.

«На Украине русскоязычные люди не подвергаются никакой дискриминации в Харькове, Киеве, Одессе, других городах, они чувствуют себя преданными Россией. Донбасс — это единственное место на Украине, где они страдают — это зона, где Россия вмешалась со своими военными силами», — сказал он.

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Кроме того, Волкер заявил, что США отвергают российскую инициативу по проведению референдума в Донбассе о будущем статусе региона. Вашингтон считает эту идею противоречащей украинской конституции и минским соглашениям. Предложение провести в Донбассе референдум принадлежит президенту России Владимиру Путину.

Представитель Госдепа также затронул тему проведения новой встречи по Донбассу с помощником президента России Владиславом Сурковым. «У нас пока не запланирована следующая встреча. Я хотел бы, чтобы когда мы встретимся в следующий раз, у нас состоялся конструктивный разговор», — подчеркнул Волкер.

4 октября спецпредставитель Госдепартамента пригрозил России большими потерями в том случае, если Москва решится «захватить» новые территории на Украине. «Я думаю, что очень важно четко дать понять, что Россия больше ничего не получит на Украине. Мы надеемся сдержать новую агрессию и продемонстрировать, что нынешняя агрессия оборачивается только затратами для России», — указал Волкер.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Кремле отрицают наличие на востоке Украины регулярных подразделений российских вооруженных сил.

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