США пообещали России большие потери на Украине

Попытка России «захватить» новые территории на Украине обернется для Москвы большими потерями. Об этом в беседе с агентством УНИАН заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Я думаю, что очень важно четко дать понять, что Россия больше ничего не получит на Украине. Мы надеемся сдержать новую агрессию и продемонстрировать, что нынешняя агрессия оборачивается только затратами для России», — сказал он.

Также Волкер отметил позитивные изменения в рядах Вооруженных сил Украины. «Украинские военные благодаря собственным усилиям сегодня намного лучше, чем они были в 2014 году. И они уже будут создавать для России условия, когда придется платить дополнительную цену. Россия не смогла бы отрицать свою ответственность, если бы она начала новую агрессию в этот раз», — указал представитель Госдепа.

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«Соединенные Штаты и другие страны оказывают поддержку Украине, в том числе, например, противотанковые ракетные комплексы и системы по борьбе со снайперским огнем, привлекли технических советников, организовали подготовку. Таким образом, украинские военные лучше оснащены и лучше способны реагировать на российскую агрессию, и она также дорого обойдется России», — добавил Волкер.

В своем Twitter-аккаунте Волкер поздравил Киев с продлением закона об особом статусе Донбасса. «Поздравляю президента Украины Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия и украинский парламент с продлением особого статуса. Это важный шаг. Украина продолжает вносить свой вклад в дело мира. Теперь очередь за Россией», — написал представитель Госдепа.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Кремле отрицают наличие на востоке Украины регулярных подразделений российских вооруженных сил.

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