Стало известно о договоренностях Путина и Трампа по Донбассу

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах в Хельсинки обсуждали конкретные предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в пятницу, 20 июля, заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Проблема эта обсуждалась, были сделаны конкретные предложения, как решать этот вопрос», — сообщил дипломат, присутствовавший на саммите.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на двух участников встречи сообщило, что российский лидер рассказал на совещании с послами и постпредами, что предложил Трампу провести референдум в Донбассе, чтобы урегулировать конфликт на юго-востоке Украины.

По словам источников агентства, Путин решил дать президенту США время обдумать предложение, прежде чем выносить его на публику. Предполагается, что идея российского лидера может означать, что Путин готов остановить конфликт, продолжающийся четыре года.

Кризис на юго-востоке Украины начался весной 2014 года. Киев и страны Запада регулярно обвиняют Москву в прямом участии в конфликте. Российское руководство неоднократно заявляло, что военнослужащих РФ на Украине не было и нет.

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