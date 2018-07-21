Украина усмотрела в референдуме в Донбассе репетицию развала

Глава украинского МИД Павел Климкин назвал возможность проведения референдума в Донбассе «репетицией», которую проводит Кремль для развала Украины. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Кто поверит в возможность свободного и честного волеизъявления в условиях российской оккупации? Россию Донбасс совершенно не интересует, и украинские граждане там тоже», — написал министр.

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В пятницу, 20 июля, российский президент предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум в Донбассе, чтобы урегулировать конфликт на юго-востоке Украины. Однако власти США и Украины отказались от поддержки референдума в Донбассе о статусе самопровозглашенных республик региона. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook, что никаких референдумов на неподконтрольных украинским властям территориях не будет.

В тот же день в России сообщалось, что идея референдума в Донбассе не беспочвенна и обсуждается, однако так называемого крымского сценария она не предполагает.

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