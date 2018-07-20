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В России открестились от крымского сценария в Донбассе

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Идея референдума в Донбассе не беспочвенна и обсуждается, однако так называемого крымского сценария она не предполагает. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
российский информированный источник.

«Предложение провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины имеет под собой основания. Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников [минского] процесса. Эти механизмы являются законными, не содержат в себе нарушений международного права», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что основная задача заключается в том, чтобы избежать некорректных трактовок этой инициативы. В первую очередь необходимо понимать, что голосование в Донбассе не предполагает крымского сценария, пояснил он.

«Речь о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины, чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права», — сказал он.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что российский президент Владимир Путин на встрече в Хельсинки предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Военные столкновения на юго-востоке Украины продолжаются с 2014 года. Несмотря на подписание минских соглашений, стороны не могут договориться. Киев считает, что Москва причастна к военному конфликту.

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