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«Русал» и Минздрав завершили вакцинацию против Эболы в Гвинее

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«Русал» и Министерство здравоохранения Российской Федерации объявили о завершении вакцинации против вируса Эбола в Гвинейской Республике. Об этом говорится в сообщении алюминиевой компании.

Две тысячи человек получили вакцины «ГамЭвак Комби» в рамках пострегистрационных исследований, которые проходят в Гвинее на базе научного клинико-диагностического центра эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ). Центр был построен компанией «Русал» по инициативе Олега Дерипаски в разгар эпидемии Эбола в 2015 году.

Препарат был разработан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина после обращения к нему в конце 2014 года президента Гвинейской Республики Альфа Конде. В 2016 году состоялась презентация вакцины на площадке Всемирной ассамблеи здравоохранения с участием бывшего Генерального директора ВОЗ д-р Маргарет Чен. В России препарат был зарегистрирован в конце 2015 года.

Вакцина «ГамЭвак Комби» была создана в федеральном научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и сейчас проходит финальный этап исследований.

Программа испытаний включает наблюдение в течение года за состоянием здоровья вакцинированных и формированием их иммунитета. По завершению этого этапа будет получена международная сертификация для использования вакцины Всемирной Организацией Здравоохранения и другими организациями для профилактики распространения заболевания.

В настоящее время препаратом прививаются российские врачи и другие специалисты, выезжающие в регионы, где существует высокий риск заражения вирусом Эбола, отметила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. «За время работы в период эпидемии Эболы центр показал наилучшие данные по проценту выздоровевших в Гвинее: 62,5 процента пациентов НКДЦЭМ с подтверждённым диагнозом лихорадки Эбола успешно прошли лечение», — рассказала Вероника Скворцова.

После того как «Русал» начал активные действия, направленные на борьбу с эпидемией (помимо разработки вакцины компания, в рамках частно-государственного партнерства при поддержке Олега Дерипаски открыла в Гвинее научно-исследовательский центр, изолятор, а также построила госпиталь), министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил благодарность акционеру алюминиевой компании Олегу Дерипаске за вклад в международные усилия по борьбе с Эболой.

Центр НКДЦЭМ, в котором будет проходить последующее обследование жителей Гвинеи, не имеет аналогов в регионе Западной Африки по уровню использования высоких технологий и системе биологической безопасности. Центр создан с учетом всех рекомендаций международных гуманитарных организаций, оснащен современным медицинским и лабораторным оборудованием. Инвестиции «Русала» в строительство НКДЦЭМ составили более 10 миллионов долларов США.

В настоящий момент НКДЦЭМ является ведущим центром изучения и профилактики инфекционных заболеваний в Гвинее, а также центром подготовки национальных специалистов-эпидемиологов.

«Русал» работает в Республике Гвинея с 2001 года, являясь одним из крупнейших иностранных инвесторов в этой стране. В Гвинее алюминиевый холдинг владеет Компанией бокситов Киндии (КБК), а также боксито-глиноземным комплексом Friguia. Кроме того, «Русал» продолжает реализацию проекта по разработке крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан в регионе Боке.


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