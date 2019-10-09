Воспетую Лермонтовым реку на Кавказе захотели оздоровить

Власти Чечни выдвинули предложения по разработке проекта «Оздоровление Терека», в рамках которого планируется расчистить русла рек протяженностью более 150 километров. Воспетая Михаилом Лермонтовым река Терек протекает на Северном Кавказе и имеет важное водохозяйственное значение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.

Так, предлагается провести комплекс мероприятий, направленных на снижение объема загрязненных сточных вод в водных объектах бассейна реки Терек с 27,2 миллиона до 17,1 миллиона кубических метров. Для этого власти хотят реконструировать очистные сооружения канализации и расчистить русла рек протяженностью почти 155 километров.

«Из-за высокого антропогенного воздействия качество воды в реке Терек характеризуется в диапазоне от "умеренно загрязненная" до "очень грязная". Рассчитываем, что включат в нацпроект до 2024 года», — говорится в сообщении министерства.

Нацпроект «Экология» планируется реализовать до 2024 года. Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В рамках нацпроекта, в частности, реализуются такие федеральные проекты, как «Чистая вода» и «Сохранение уникальных водных объектов», благодаря которым к 2024 году более 90 процентов россиян обеспечат качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, а реки, озера и водохранилища очистят от бытового и другого мусора. На первый федеральный проект выделено 245 миллиардов рублей, на второй — 15,2 миллиарда.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!