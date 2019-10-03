Российский регион позаботится о Волге

Власти Тверской области планируют сократить в 7,5 раза объемы сброса загрязненных сточных вод в бассейн реки Волги к 2024 году в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Как отмечается, в ходе реализации нацпроекта в области построят и реконструируют восемь очистных сооружений и систем водоотведения. В общей сложности на эти цели будет выделено около 3,2 миллиарда рублей: 2,3 миллиарда — из федерального бюджета, более 568 миллионов — из областного бюджета, а оставшаяся сумма — из муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Самые масштабные работы выполнят в Твери, где к 2022 году должны завершить реконструкцию блока биологической очистки сточных вод и ввести его в эксплуатацию. Стоимость работ оценивается в 1,1 миллиарда рублей. Кроме того, более 365 миллионов рублей направят на реконструкцию очистных сооружений города Конаково, которую планируется завершить к 2021 году.

Также работы пройдут в Осташкове, Ржеве, Торжке и еще ряде населенных пунктов Тверской области.

Инициатива будет осуществлена в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Согласно ей к 2024 году со дна реки извлекут затонувшие суда, также будут ликвидированы объекты накопленного экологического вреда, представляющего угрозу для Волги. Кроме того, в три раза должен сократиться объем сливающихся в реку загрязненных сточных вод — с 3,17 до 1,05 кубических километров в год. На реализацию программы планируется направить более 205 миллиардов рублей.

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