Жители российского региона почувствуют улучшение качества воды

Жителей Канска и Минусинска в Красноярском крае до конца текущего года обеспечат чистой питьевой водой. Об этом сообщил министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Афанасьев, передает ТАСС.

По его словам, это станет возможным благодаря строительству магистральных водопроводов и подключению жителей к централизованным системам водоснабжения. Министр уточнил, что речь идет о россиянах с «дефицитом и отсутствием качественной воды». «Улучшение [качества воды] почувствуют семь тысяч жителей», — добавил он.

Предполагается, что в Канске, где проживают 89 тысяч человек, работы завершатся к 25 октября, а в Минусинске с 68 тысячами жителей — к декабрю. В настоящее время, утверждает Афанасьев, люди вынуждены привозить неочищенную воду из питьевых колонок других частей города, а также делать во дворах скважины или копать колодцы.

Нацпроект «Экология» планируется реализовать до 2024 года. Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В рамках нацпроекта, в частности, реализуются такие федеральные проекты, как «Чистая вода» и «Сохранение уникальных водных объектов», благодаря которым к 2024 году более 90 процентов россиян обеспечат качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, а реки, озера и водохранилища очистят от бытового и другого мусора. На первый федеральный проект выделено 245 миллиардов рублей, на второй — 15,2 миллиарда.

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