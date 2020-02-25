Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду

В список непродовольственных товаров, которые могут подорожать в России в 2021 году, попали бытовая техника, электроника, одежда и обувь. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров.

Он предупредил, что стоимость бытовой техники может подскочить минимум на 13 процентов, электроинструментов — на 11 процентов, электроники — на 9 процентов, обуви — на 5 процентов, одежды — на 2 процента. Прогноз был составлен после изучения мнения 800 ретейлеров.

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«Уже давно нет отдельных продавцов и производителей, грань между ними стерта. <...> Продавцы производят товар самостоятельно. Поэтому новая система касается сферы торговли напрямую», — объяснил представитель «Деловой России».

Цены могут вырасти в случае вступления в силу нормативов об утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, которые в 2019 году представило Минприроды. Согласно документу, в России будет введена стопроцентная утилизация отходов. В противном случае производители должны уплатить экологический сбор. Ожидается, что к концу февраля проект концепции представят вице-премьеру Виктории Абрамченко, а до апреля — принят кабинетом министров.

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