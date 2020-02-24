В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Соответствующее предположение высказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров в разговоре с «Известиями».

Причиной тому он назвал вступление в силу нормативов, согласно которым должна проводиться полная утилизация отходов.

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Уточняется, что, согласно предложенной в 2018 году Минприроды концепции, в России необходимо проводить стопроцентную утилизацию упаковки отечественных и импортных товаров. Ожидается, что этот проект до конца февраля рассмотрит вице-премьер Виктория Абрамченко, а затем и кабинет министров.

В августе 2019-го сообщалось о поручении тогдашнего вице-премьера Алексея Гордеева Минфину, Минпромторгу и Минэкономики рассмотреть идеи Минприроды по повышению для производителей нормативов утилизации до 100 процентов упаковки. Тогда же стало известно, что рост нормативов утилизации может привести к повышению цен на товары до 1,5 процента.

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