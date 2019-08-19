В России задумали утилизировать всю упаковку

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономики рассмотреть идеи Минприроды по повышению для производителей нормативов утилизации до 100 процентов товаров и упаковки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства в правительство.

Минприроды предлагает увеличить собираемость экологического сбора с 2,2 миллиарда до 136 миллиарда рублей ежегодно. Из этих денег самый большой объем средств планируется получить от производителей электронных товаров (47 миллиардов рублей), бумажных изделий и картона (22 миллиарда рублей), резины и шин (17,9 миллиарда рублей), а также стекла (14,4 миллиарда рублей). Отмечается, что рост нормативов утилизации может привести к повышению цен на товары до 1,5 процента.

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В ведомстве указали, что увеличение нормативов позволит загрузить перерабатывающие мощности. При этом сроки повышения нормативов не называются. Согласно «дорожной карте», этот вопрос должен быть рассмотрен правительством до середины 2020 года.

В декабре 2017 года сообщалось, что Минпромторг обсуждал с ретейлерами расширение использования бумажной упаковки вместо пластиковых пакетов. А в октябре было предложено ввести экологический сбор на пластиковые пакеты и поддержать производство бумажных упаковок.

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