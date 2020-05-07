Собянин заявил о преждевременности ослабления режима ограничений в Москве

Говорить об ослаблении режима ограничений в Москве преждевременно. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр Москвы добавил, что ситуация с эпидемией как в столице, так и в стране, длится дольше, чем предполагалось. Он призвал настроиться, что она быстро не закончится и готовиться жить в «новой реальности». Мэр предупредил, что текущие условия будут не очень комфортными и для самих граждан, и для экономики.

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Собянин также призвал москвичей отложить плановые визиты к врачам, если есть такая возможность.

В интервью «России 24» Собянин также заявил, что в Москве будет введено обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Система электронных пропусков при этом сохранится.

Мэр Москвы уточнил, что нужно быть в маске и перчатках с 12 мая. «Масочный» режим действует в Московской области и еще в 67 регионах страны, члены Госсовета обсуждают его распространение на всю страну.

По данным на 7 мая, в Москве с начала пандемии выявили 92 676 случаев заражения коронавирусом — 6703 за последние сутки. Выздоровели 9227 человек, умерло 905. Всего по России насчитывается 177 160 случаев заражения.

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