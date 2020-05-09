Тренер по ММА избил россиянку за просьбу надеть маску в магазине

Приехавший из Санкт-Петербурга в Крым тренер по смешанным единоборствам (ММА) избил продавщицу, которая попросила надеть маску в торговом помещении. Запись с камер видеонаблюдения опубликовал портал «Примечания».

На кадрах видно, как в магазин заходят женщина и мужчина без масок, подходят к кассе и пытаются что-то купить. Им отвечают отказом. Пара выходит и вскоре возвращается. Во второй раз женщина уже держит в руках телефон и снимает происходящее, ее спутник подходит к прилавку, плюет в лицо обидчице и уходит. Продавщица выбегает на улицу и наносит пару ударов спортсмену, после чего тот берет россиянку в захват, сталкивает с лестницы, бьет в том числе по голове и валит на асфальт.

Издание уточняет, что инцидент произошел 7 мая в поселке Новый Свет. Через несколько минут после инцидента петербуржца задержали. В отделении он заявил он хвастался своим спортивным статусом и грозился опубликовать видео с телефона. Полиция проводит проверку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!