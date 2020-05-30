Беременной россиянке пришлось рожать посреди улицы

В Нижегородской области беременной жительнице города Дзержинска пришлось рожать посреди улицы. Об этом в субботу, 30 мая, рассказал глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram-аккаунте.

Инцидент произошел накануне вечером. Глава регионального Минздрава написал, что прибывшая на место бригада скорой помощи обнаружила на асфальте девушку с новорожденным ребенком. Мелик-Гусейнов также отметил, что по факту произошедшего началась проверка. «Женщина и ребенок находятся в удовлетворительном состоянии», — пояснил он и добавил, что сотрудники скорой помощи забрали обоих в Дзержинский перинатальный центр.

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По словам главврача ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи» Михаила Гуткина, машина приехала на место через 20 минут после вызова. При этом очевидцы события опровергли эту информацию и сказали, что медиков не было около часа. Кроме того, по приезде они стали хамить в ответ на критику и позже заявили, что могут поехать работать дальше, если их помощь больше никому не нужна.

«Мать лежала на асфальте, врачи забили на нее совсем», — рассказали очевидцы и затем добавили, что пострадавшая родила «прямо в штаны».

Главврач Дзержинского перинатального центра Надежда Рыжова рассказала, что роженица не проживает в этом городе и что, кроме ксерокопии паспорта, не имела при себе никаких документов, удостоверяющих личность, когда у нее начались схватки.

28 мая сообщалось, что в городе Невель Псковской области фельдшеру с COVID-19 на 26 неделе беременности пришлось «пройти все круги ада», потому что четыре больницы ее «отфутболили». Пациентка поступила в COVID-центр в состоянии средней тяжести, после чего у нее началась асфиксия. Ей сделали кесарево сечение, ребенок остался жив.

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