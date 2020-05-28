В Минздраве предупредили о возможном резком ухудшении у беременных с COVID-19

Состояние зараженных коронавирусом беременных может резко ухудшиться и дойти до критического, несмотря на стабильное течение заболевания. Об этом говорится во второй версии рекомендаций Минздрава по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным с COVID-19.

В документе сказано, что систематическое наблюдение за 108 инфицированными беременными показал, что у них повышен риск тяжелых осложнений. Вероятность их госпитализации в отделения интенсивной терапии выше, чем у других заболевших. Группу наибольшего риска составляют женщины с сопутствующими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой систем, проблемами с лишним весом, иммунитетом, почками и печенью.

Чаще всего из симптомов заболевания у беременных встречаются кашель и лихорадка, реже — усталость, диарея, одышка, миалгия и боль в горле. Среди встречающихся осложнение называются выкидыш (два процента случаев), задержка роста плода и дистресс плода (по десять процентов), преждевременные роды (21-39 процентов). 91 процент пациенток по разным показаниям родили с помощью кесарева сечения. Может ли мать передать вирус ребенку во время беременности или родов, пока неясно, добавили в ведомстве.

В случае, если болезнь переносится в легкой или бессимптомной форме, ожидающим ребенка женщинам рекомендуется делать УЗИ каждые четыре недели.

По данным Минздрава, в России коронавирус выявлен у двух тысяч беременных, 800 из них находятся в Москве.

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