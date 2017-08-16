Пенсионер избил ребенка на спортивной площадке в Сахалинской области

Видео: sakhalin.info

Следователи в Сахалинской области начали проверку информации об избиении пенсионером ребенка на спортивной площадке в городе Корсаков. Об этом в среду, 16 августа, сообщается на сайте регионального управления СК. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Накануне местный портал Sakhalin.info опубликовал видео с камер наблюдения, установленных на спортплощадке одной из городских школ, на котором видно, как пожилой мужчина нападает на мальчика. По данным издания, ребенку 11 лет. В редакцию обратились его родители. Они пояснили, что мужчина обиделся на брошенную фразу: кто-то из ребят промазал по мячу и получил соответствующее прозвище, а пенсионер принял ее на свой счет.