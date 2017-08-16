Полиция Днепропетровска (переименован Верховной Радой в Днепр) задержала пенсионера, который распространял в супермаркете листовки с георгиевской лентой. Об этом в среду, 16 августа, сообщает украинское издание «Вести».

Агитационные материалы подкладывались в кондитерский отдел, рядом со сладостями производства фабрики Roshen, основанной президентом Украины Петром Порошенко. В текста говорилось, что покупатели конфет «оплачивают убийства граждан Украины, которые не подчинились неонацистской хунте». Силовики заметили 66-летнего мужчину давно, но долго не могли поймать, так как он «очень быстро распространял листовки и скрывался из магазина». Сообщается, что на место задержания прибыли сотрудники Службы безопасности Украины.

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Пенсионера доставили в участок и составили протокол по статье 173-3 КУоАП («Изготовление и пропаганда георгиевской ленты») и статье 259 УК Украины («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан»). Ему грозит штраф от 850 до 2550 гривен (2000 — 6000 рублей).

Киевские власти называют георгиевскую ленту символом сторонников федерализации страны, самопровозглашенных республик Донбасса и России. С 15 июня на Украине вступил в силу запрет на ее ношение и пропаганду.

Основатель кондитерской корпорации Roshen — нынешний президент Украины Петр Порошенко. В начале 2016 года он передал принадлежавшие ему акции в управление траста Ротшильдов. В холдинг входят шесть предприятий на Украине, Клайпедская кондитерская фабрика (Литва). Российское подразделение в Липецке прекратило работу в 2017 году.