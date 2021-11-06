Российские школьники избивали подростка ногами и издевались над ним

В Хабаровском крае школьники жестоко избивали ребенка и издевались над ним

В Хабаровском крае российские школьники жестоко избили подростка — они издевались над ним и били его ногами по голове. Об инциденте сообщает KP.RU.

Инцидент произошел в городе Советская Гавань. По данным издания, один из школьников учится в школе самбо. Подростку многое прощается из-за того, что он побеждает во многих соревнованиях, и его тренер об этом знает.

«Подросток, которого били, постоянно подвергается систематическому насилию и унижению в школе. Я не знаю, почему молчит мама. Возможно, это кому-то выгодно», — заявил член организации «Амур.Поиск» Сергей Савельев.

Детский омбудсмен Хабаровского края Виктория Трегубенко подчеркнула, что в полиции начали проверку.

Ранее в Нижегородской области российские старшеклассники избили подростка. Ученики старших классов вымогали у десятилетнего российского ребенка пять тысяч рублей. Когда за него заступился школьник, они на него напали.