Двух школьников жестоко избили в Свердловской области

В городе Сухой Лог Свердловской области группа подростков жестоко избила двух школьников, все происходящее они записывали на видео. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам местных жителей, инцидент произошел 10 сентября на территории МАОУ «СОШ № 17». Подростки наносили удары по голове и в живот лежащим на земле школьникам. За кадром девушка призывала хулиганов продолжать избиение.

«Со слов матери одного из потерпевших, на территории школы к потерпевшим подошла группа подростков в количестве 14-15 человек, некоторые из которых нанесли удары руками и ногами, а также прыгали на школьников, причинив несовершеннолетним телесные повреждения. Один из подростков снимал факт избиения на телефон», — уточнили в правоохранительных органах.

Прокуратура уже запросила характеристику подростков из учебных заведений. Кроме того будет установлена степень тяжести вреда причиненного школьникам.

Ранее в Париже был избит 14-летний подросток с Украины. После жестокого нападения группы неизвестных его госпитализировали с многочисленными травмами черепа. Он был введен в искусственную кому. В связи с инцидентом посольство Украины во Франции обратилось с официальным запросом в прокуратуру Парижа.

