Зеленский выдвинул требования Франции после избиения украинца

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале призвал найти и наказать виновных в избиении 14-летнего украинца в Париже.

«Еще 15 января в Париже жестоко избили украинца, подростка (...). Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткую реакцию государства. Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме», — заявил Зеленский.

Он отметил, что «нападавшие были такими же подростками или немного старше». «Десять на одного. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель — убивать, калечить, калечить», — выразил уверенность президент.

По его словам, пострадавший до сих пор находится в тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Зеленский добавил, что посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации: «Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование — необходимые стимулы».

15 января в Париже был избит 14-летний подросток с Украины. После жестокого нападения группы неизвестных его госпитализировали с многочисленными травмами черепа. Он был введен в искусственную кому. В связи с инцидентом посольство Украины во Франции обратилось с официальным запросом в прокуратуру Парижа.