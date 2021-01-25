Гордон назвал причину окончательного распада Украины

Украинский журналист Дмитрий Гордон раскритиковал политику украинизации и заявил, что эти меры могут стать причиной окончательного распада страны. Видеозапись эфира на телеканале «Украина 24» доступна на YouTube.

«Я считаю, что этот шаг (вступления в силу нормы о переходе сферы обслуживания на украинский — прим. "Лента.ру"») разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки», — сказал Гордон.

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Он отметил, что в западных и центральных областях обязательное использование украинского языка в сфере обслуживания не вызовет проблем у жителей, но на юго-востоке ситуация абсолютно противоположна. «А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон — люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски, ну что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят», — заявил Гордон.

По его мнению, жители юго-восточных областей «не хотят насилия над собой». Гордон выразил уверенность, что подобные действия украинских властей озлобят и оттолкнут граждан.

На Украине с 16 января сфера обслуживания перешла на украинский язык, обслуживать клиента на другом языке можно только по его просьбе.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы с 1 сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.