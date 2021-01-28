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Избивших украинского подростка в Париже задержали

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Фото: Benoit Tessier / Reuters

Полиция Франции задержала девять человек, предположительно избивших 15-летнего украинского подростка Юрия в Париже. Об этом пишет L'Obs.

По данным издания, из них восемь — несовершеннолетние. Подозреваемых заключили под стражу по обвинениям в покушении на убийство и преступном сговоре с целью совершения преступления. Их также обвиняют в краже, совершенной с применением насилия.

Инцидент произошел вечером 15 января. Юрий был в компании друзей, когда на них напала группа вооруженных битами. Подростку не удалось сбежать, и в результате избиения он получил травмы головы, переломы рук и ребер. В течение недели Юрий был в искусственной коме. Позже в сети опубликовали кадры с места преступления, на них видно, как толпа молодых людей пинает лежащего на земле юношу.

Президент Украины Владимир Зеленский требовал найти и наказать людей, которые напали на подростка. В связи с инцидентом посольство Украины во Франции обращалось с официальным запросом в прокуратуру Парижа.

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