Избивших украинского подростка в Париже задержали

Полиция Франции задержала девять человек, предположительно избивших 15-летнего украинского подростка Юрия в Париже. Об этом пишет L'Obs.

По данным издания, из них восемь — несовершеннолетние. Подозреваемых заключили под стражу по обвинениям в покушении на убийство и преступном сговоре с целью совершения преступления. Их также обвиняют в краже, совершенной с применением насилия.

Инцидент произошел вечером 15 января. Юрий был в компании друзей, когда на них напала группа вооруженных битами. Подростку не удалось сбежать, и в результате избиения он получил травмы головы, переломы рук и ребер. В течение недели Юрий был в искусственной коме. Позже в сети опубликовали кадры с места преступления, на них видно, как толпа молодых людей пинает лежащего на земле юношу.

Президент Украины Владимир Зеленский требовал найти и наказать людей, которые напали на подростка. В связи с инцидентом посольство Украины во Франции обращалось с официальным запросом в прокуратуру Парижа.